Через месяц Леброн побьёт главный рекорд НБА. Он держался почти 40 лет

Примерно через месяц в мире НБА произойдёт важнейшее событие, которое вполне способно стать главным в сезоне и карьере главной звезды лиги – Леброн Джеймс подвинет Карима Абдул-Джаббара с трона самого результативного игрока в истории. Его рекорд простоял несколько десятков лет и был установлен в эпоху, когда баскетбол был совсем другим. Вспоминаем, как это было.

Лучшим скорером в истории НБА Карим стал почти 39 лет назад. 5 апреля 1984 года его фирменный скайхук влетел в кольцо «Юты» после передачи от Мэджика Джонсона. Так, Абдул-Джаббар преодолел отметку в 31 240 набранных очков, обойдя Уилта Чемберлена, и вышел на историческое первое место по результативности. Пэт Райли, бывший на тот момент наставником «Лейкерс», предлагал Кариму отправиться на скамейку до того, как он пересёк заветную отметку, но тот отказался. Хотел покончить с этим рекордом раз и навсегда.

«С команды и с моих плеч свалился огромный груз. Наша цель – выиграть чемпионат. Теперь мы можем сосредоточиться на этом», – сказал тогда Абдул-Джаббар.



Игра была остановлена, одноклубники ликовали, как и переполненный «Томас-энд-Мэк Центр» в Лас-Вегасе (бывший на тот момент домашней ареной «Джаз»), а легендарный центровой скромно покинул площадку. Спустя примерно девять месяцев на свет появился Леброн Джеймс.

Карим Абдул-Джаббар Фото: Richard Mackson /Sports Illustrated via Getty Images

Уже 9 февраля он может побить рекорд Карима по результативности – сейчас их разделяет всего 422 очка. Но даже после этого Абдул-Джаббар останется абсолютным лидером по количеству реализованных бросков с игры, имея на 1941 успешную попытку больше. Всё потому, что Леброн, в отличие от него, играет в эпоху трёхочковых.



Карим за свою 20-летнюю карьеру набрал 38 387 очков, но сделал лишь 18 попыток забросить трёхочковый, из которых успехом увенчалась всего одна. Сам Абдул-Джаббар позже признался, что и тот единственный бросок, случившийся в 1986 году, был чистой случайностью.

«Я до сих пор являюсь лучшим бомбардиром НБА, хотя сделал всего один трёхочковый бросок. И это была случайность. Я побежал в угол, чтобы взять подбор, и оказался там совсем один. Меня не стали опекать. Я развернулся и забросил трёхочковый», – вспомнил Абдул-Джаббар в недавнем интервью.



Почему так? Ну, во-первых, на протяжении первой половины его карьеры трёхочковых как таковых вообще не существовало. Правило о бросках с дальней дистанции было представлено лишь в 1979 году, когда Карим уже проводил в лиге свой 10-й сезон. Во-вторых, Абдул-Джаббар мастерски исполнял (и потому предпочитал) броски с ближней и средней дистанции. Главным оружием в его арсенале были броски крюком, среди которых и его коронный, знаменитый элемент – скайхук.

Карим Абдул-Джаббар Фото: Rick Stewart/Allsport/Getty Images

Левая нога выпрямлена, правая – согнута в колене под 90 градусов. Правая рука заносится в воздух вместе с мячом, пока левая, будто щит, закрывает его и оттесняет соперника. Бесчисленное количество раз НБА видела этот приём. И в большинстве случаев защитники были попросту бессильны против него.



Главная причина, по которой против скайхука не могли обороняться, достаточно банальна. Абдул-Джаббар был заметно выше большинства соперников. Его рост составлял 218 см, а когда он полностью вытягивал руку и подпрыгивал, мяч оказывался буквально вне досягаемости. Так он создавал пространство между собой и соперником, и заблокировать бросок было практически невозможно. Легендарный Уилт Чемберлен лучше остальных справлялся с этим приёмом, но до его уровня мастерства остальным было очень далеко. Поэтому неудивительно, что на старте карьеры Абдул-Джаббар исполнял скайхук без устали. Этот бросок помог ему в среднем набирать более 30 очков в четырёх из первых шести его сезонов в НБА.



Но Абдул-Джаббар играл на потрясающем уровне не только в лоу-посте. Он качественно подбирал и оборонялся, филигранно выбирал позицию, быстро принимал решения и был ну очень подвижным при таком-то росте. Неудивительно, что он получал награду MVP целых шесть раз, последний из которых – в возрасте 33 лет. В свои 38 он попал в первую символическую пятёрку лиги и, взяв третий из пяти трофеев с «Лейкерс», стал MVP финальной серии. Игровую карьеру Карим завершил в возрасте 42 лет. В 19 из своих 20 сезонов он попадал на Матч всех звёзд, а в 17 из них в среднем набирал не менее 20 очков за матч. Феноменальная стабильность, особенно если учесть, что центровой ни разу не выбывал из строя на длительный промежуток времени. Один вопрос: как?



Карим следил за диетой и распорядком дня, а к тренировкам подходил с большой ответственностью. От плавания и единоборств, которые он практиковал со знаменитым Брюсом Ли, до йоги и медитации – всё это было в тренировочном арсенале Абдул-Джаббара. Может, именно поэтому за все 20 лет он ни разу не травмировал колено или голеностоп. И отыграл менее 75 матчей всего в трёх сезонах!

Карим Абдул-Джаббар Фото: Focus on Sport via Getty Images

Он пропустил месяц на старте чемпионата-1974/1975 после того, как в гневе ударил кулаком по стойке и сломал руку. Тогда Дон Нельсон случайно ткнул Кариму пальцем в глаз, из-за чего тот стал носить защитные очки, которые стали его визитной карточкой. Ещё один перелом руки Абдул-Джаббар заработал в матче открытия сезона-1977/1978, после которого пропустил ещё полтора месяца. Тогда он зарядил по лицу дебютанту Кенту Бенсону, ударившему его локтем в живот во время подбора. На этом, в общем-то, и всё.



Леброн такому постоянству может только позавидовать. Несмотря на то что он также проводит в лиге 20-й сезон, его и Абдул-Джаббара разделяет 163 матча – две полные регулярки. И это совсем не значит, что Джеймсу потребовалось меньше времени, чтобы выйти на первую строчку по результативности. Если бы в его первые 10 сезонов не существовало трёхочковой линии, как это было в случае Карима, между ними бы по сей день было на 1020 очков больше.



Абдул-Джаббар был уникальным во всех отношениях игроком. Настоящее лицо эпохи, чьё имя навсегда вошло в историю мирового баскетбола. И даже когда Леброн гордо взойдёт на высшую ступень в рейтинге лучших бомбардиров, наследие Карима не будет забыто. На протяжении почти четырёх десятилетий он оставался на вершине, но пришло время дать дорогу молодым (или уже не очень). Легендарный центровой очень ждёт этого момента – и мы вместе с ним.



«Я с нетерпением жду, когда это произойдёт. Я рассматриваю рекорды не как личные достижения, а скорее как достижения человечества. Если один человек может сделать то, что никогда не было сделано, значит, у всех нас есть такой шанс.



Это источник надежды и вдохновения. Роджер Баннистер преодолел милю за четыре минуты в 1954 году. С тех пор 1400 бегунов побили это время, а новый рекорд – на 17 секунд меньше. Мы все выигрываем, когда рекорд будет побит. И если Леброн это сделает, я буду рядом, чтобы поддержать его».