«Милуоки» переиграл «Торонто», у Фреда Ванвлита 39 очков

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:122.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал американский разыгрывающий Джру Холидэй, заработавший 37 очков, шесть подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс 12-й номер американец Грейсон Аллен, который набрал 25 очков, пять подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 39 очков, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Гари Трента-младшего, который набрал 28 очков, три подбора и только две передачи.