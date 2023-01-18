«Милуоки» переиграл «Торонто», у Фреда Ванвлита 39 очков
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 130:122.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал американский разыгрывающий Джру Холидэй, заработавший 37 очков, шесть подборов и семь передач. Также большой вклад в успех команды внёс 12-й номер американец Грейсон Аллен, который набрал 25 очков, пять подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Фред Ванвлит. На его счету 39 очков, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Гари Трента-младшего, который набрал 28 очков, три подбора и только две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2023, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 122
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Холидэй - 37, Аллен - 25, Лопес - 19, Инглс - 15, Портис - 12, Коннотон - 10, Нвора - 7, Хилл - 5, Адетокунбо, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Картер, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 39, Трент-мл. - 28, Сиакам - 23, Барнс - 14, Ачиува - 11, Ануноби - 5, Эрнангомес - 2, Берч, Буше, Бэнтон, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Янг
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