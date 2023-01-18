«Это разминочные игры». Ирвинг — о поражении в матче с «Оклахомой»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг легко отнёсся к поражению в матче Национальной баскетбольной лиги с «Оклахома-Сити Тандер». (102:112).

«Это разминочные игры. Серьёзные игры пройдут в конце апреля. Просто нужно наслаждаться каждой игрой и черпать опыт из того, что мы проигрываем. Мы должны всегда быть готовыми к поражению, чтобы быть в состоянии подняться и идти дальше. Я делаю всё, что в моих силах», — приводит слова Ирвинга ESPN.

Ранее Ирвинг высказал мнение, что команда сможет показывать хорошую в игру, несмотря на отсутствие лидера команды Кевина Дюранта из-за травмы.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: