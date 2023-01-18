«Нам больше некуда отступать». Джордж высказался о поражении «Филадельфии»

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж дал комментарий по поводу поражения команды в матче с «Филадельфией Сиксерс» (110:120).

«Наше время — сейчас. У нас были проблемы из-за травм, парни то в составе, то нет, были проблемы с сочетаниями и ротацией. Но сейчас «Клипперс» пора включаться. Мы должны начать играть на полную. Нам больше некуда отступать», — приводит слова Джорджа ESPN.

Самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи.