Лиллард обвинил судей в поражении «Денверу»

Лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу работы судей в матче Национальной баскетбольной лиги с «Денвер Наггетс» (113:122).
«Мы можем и должны делать некоторые вещи, но в концовке этой игры исход решили судьи. Обе команды отдавали на площадке всё ради победы, и очевидно, что в решающие минуты будет идти ожесточённая борьба со столкновениями и контактом. Но в конце матча все наши действия трактовались как фолы. По крайней мере, я это так увидел», — приводит слова Лилларда Clutch Points.
Напомним, недавно Лиллард побил рекорд франшизы по набранным очкам. В матче с «Оклахома-Сити Тандер» (121:123) он реализовал в третьей четверти штрафной бросок и набрал 18 041-е очко в своей карьере за «Портленд». До этого лучший результат принадлежал Клайду Дрекслеру (18 040 очков).
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