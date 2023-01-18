Стубеда высказался по поводу заключительного матча «Минска» на первом этапе Лиги ВТБ
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Центровой «Минска» Вадим Стубеда дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Самарой» в Единой лиге ВТБ, после которого команды завершат первый этап чемпионата.
«Нам предстоит заключительный матч первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Конечно, хочется перейти в следующий этап с ещё одной победой.
Мы проделали долгий путь из Краснодара, но у нас впереди день на подготовку. Настрой у команды боевой. Будем сражаться до конца», — приводит слова Стубеды пресс-служба «Минска».
Напомним, после 21 игры белорусский клуб замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея в своём активе всего одну победу. «Самара» идёт на седьмом месте — восемь побед, 13 поражений.
Встреча между командами состоится в Самаре 19 января в 18:00 мск.
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