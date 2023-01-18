Джо Байден забыл имя Клэя Томпсона во время визита «Голден Стэйт» в Белый дом
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Президент США Джо Байден забыл имя Клэя Томпсона в своей речи во время визита «Голден Стэйт Уорриорз» в Белый дом, назвав только Стефена Карри и Дрэймонда Грина из большой тройки команды.
«Команда вокруг большой тройки Стеф Карри, Дрэймонд Грин и… Ну, вы, ребята, невероятны. Они потрясающие. Клянусь богом, вы невероятны», — сказал Байден.
Байден продолжил, сказав, что «Уорриорз» «отражают Америку своим стилем игры, демонстрируя постоянное движение, индивидуальную свободу и индивидуальность, которые объединяются в одну команду, команду, которая играет с радостью, с желанием быть лучшей».
Стоит отметить, что лидер команды Стефен Карри сделал подарок Байдену в виде двух футболок команды.
Байден встал на колено на фото с игроками «Голден Стэйт»:
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