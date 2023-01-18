Руководитель команды НБА: Ирвинг подпишет новый краткосрочный контракт с «Бруклином»
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Руководитель команды НБА считает, что Кайри Ирвинг и «Бруклин Нетс» продлят контракт по окончании сезона-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации.
«Думаю, Кайри подпишет новый краткосрочный контракт. Обменять Кайри по схеме «сайн-энд-трейд» этим летом будет сложно. Думаю, есть стимул для продления соглашения на два года или по схеме «один плюс один».
На месте «Бруклина» я бы не давал Кайри больше двух лет. Пока сложно сказать, примет ли это предложение Ирвинг. У «Лейкерс» летом будет место в платежке, они могут предложить контракт на два года и $ 60 млн», — приводит слова неназванного руководителя команды НБА HoopsHype.
Ирвинг в нынешнем сезоне в среднем набирает 25,6 очка, совершает 4,8 подбора и отдаёт 4,8 передачи.
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