Легенда «Бостона» Крис Форд скончался в возрасте 74 лет

Легендарный игрок и тренер «Бостон Селтикс» Крис Форд скончался в возрасте 74 лет, сообщает официальный аккаунт ассоциации тренеров НБА в социальных сетях.



Причина смерти не уточняется, но в заявлении ассоциации указано, что Форд ушёл из жизни во вторник, 17 января. Как сообщают СМИ, Форд скончался в Филадельфии от сердечного приступа ещё в начале января.



Крис Форд — чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостона» в сезоне-1980/1981.



Форд начал тренерскую карьеру в 1983 году. В его послужном списке работа в таких командах, как «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс».

В 1991 году Форд возглавлял команду на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.