Легенда «Бостона» Крис Форд скончался в возрасте 74 лет
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Легендарный игрок и тренер «Бостон Селтикс» Крис Форд скончался в возрасте 74 лет, сообщает официальный аккаунт ассоциации тренеров НБА в социальных сетях.
Причина смерти не уточняется, но в заявлении ассоциации указано, что Форд ушёл из жизни во вторник, 17 января. Как сообщают СМИ, Форд скончался в Филадельфии от сердечного приступа ещё в начале января.
Крис Форд — чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостона» в сезоне-1980/1981.
Форд начал тренерскую карьеру в 1983 году. В его послужном списке работа в таких командах, как «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфия Сиксерс».
В 1991 году Форд возглавлял команду на Матче звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.
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