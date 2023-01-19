Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 122:118.



Самым результативным игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 28 очков.



В составе «Миннесоты» отличился Джейден Макдэниелс, который набрал 18 очков.



«Денвер», таким образом, одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции. Для «Миннесоты» это второе поражение кряду — она десятая в турнирной таблице.