Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»
Поделиться
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 122:118.
Самым результативным игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 28 очков.
В составе «Миннесоты» отличился Джейден Макдэниелс, который набрал 18 очков.
«Денвер», таким образом, одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции. Для «Миннесоты» это второе поражение кряду — она десятая в турнирной таблице.
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 28, Браун - 16, Гордон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Хиланд - 9, Ннаджи - 7, Портер - 4, Чанчар - 4, Браун, Гиллеспи, Грин, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 18, Рид - 17, Гарза - 16, Эдвардс - 16, Принс - 14, Андерсон - 13, Расселл - 13, Ноуэлл - 9, Найт - 2, Гобер, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Райан, Риверс, Таунс, Форбс
Комментарии
- 19 января 2023
-
09:29
-
09:21
-
09:16
-
09:16
-
06:47
-
06:06
-
00:55
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
14:56
-
14:04
-
12:47
-
12:34
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41
-
07:32
-
06:19
-
06:08
-
03:28
-
02:58
-
00:36
- 17 января 2023
-
23:23
Партнерский контент