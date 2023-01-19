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Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 122:118.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой Никола Йокич, сделавший трипл-дабл: 31 очко, 11 подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде Джамал Маррей набрал 28 очков.

В составе «Миннесоты» отличился Джейден Макдэниелс, который набрал 18 очков.

«Денвер», таким образом, одержал восьмую победу подряд и располагается на первом месте в Западной конференции. Для «Миннесоты» это второе поражение кряду — она десятая в турнирной таблице.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 118
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Маррей - 28, Браун - 16, Гордон - 12, Колдуэлл-Поуп - 11, Хиланд - 9, Ннаджи - 7, Портер - 4, Чанчар - 4, Браун, Гиллеспи, Грин, Джордан, Рид, Смит, Уайт, Уотсон
Миннесота Тимбервулвз: Макдэниелс - 18, Рид - 17, Гарза - 16, Эдвардс - 16, Принс - 14, Андерсон - 13, Расселл - 13, Ноуэлл - 9, Найт - 2, Гобер, Майнотт, Маклафлин, Мур Мл., Райан, Риверс, Таунс, Форбс
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