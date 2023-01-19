Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету в Мичигане
Поделиться
Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету YMCA во Флинте, штат Мичиган, на строительство нового спортзала.
«YMCA была чрезвычайно большой частью моей жизни, но у меня не было достаточно хорошего оборудования и ресурсов в своё время. Я хочу, чтоб они были у молодого поколения во Флинте», — приводит слова Кузмы Sportskeeda.
Кайл Кузма проводит лучший сезон в карьере. В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.
Сообщается, что он рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.
Ранее также сообщалось, что в возвращении игрока заинтересован «Лос-Анджелес Лейкерс».
Комментарии
- 19 января 2023
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
09:21
-
09:16
-
09:16
-
06:47
-
06:06
-
00:55
-
00:31
- 18 января 2023
-
22:57
-
21:56
-
19:58
-
19:39
-
18:32
-
17:42
-
16:18
-
16:00
-
15:43
-
14:56
-
14:04
-
12:47
-
12:34
-
11:59
-
11:48
-
10:44
-
09:49
-
09:41
-
09:00
-
08:41
-
07:32
-
06:19
-
06:08
-
03:28
Партнерский контент