Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету в Мичигане

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету YMCA во Флинте, штат Мичиган, на строительство нового спортзала.

«YMCA была чрезвычайно большой частью моей жизни, но у меня не было достаточно хорошего оборудования и ресурсов в своё время. Я хочу, чтоб они были у молодого поколения во Флинте», — приводит слова Кузмы Sportskeeda.

Кайл Кузма проводит лучший сезон в карьере. В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.



Сообщается, что он рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.



Ранее также сообщалось, что в возвращении игрока заинтересован «Лос-Анджелес Лейкерс».