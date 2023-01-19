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Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету в Мичигане

Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету в Мичигане
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Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма пожертвует $ 1 млн университету YMCA во Флинте, штат Мичиган, на строительство нового спортзала.

«YMCA была чрезвычайно большой частью моей жизни, но у меня не было достаточно хорошего оборудования и ресурсов в своё время. Я хочу, чтоб они были у молодого поколения во Флинте», — приводит слова Кузмы Sportskeeda.

Кайл Кузма проводит лучший сезон в карьере. В 43 матчах регулярного чемпионата 27-летний форвард набирал в среднем 21,6 очка, совершал 7,5 подбора, а также отдавал 3,9 результативной передачи.

Сообщается, что он рассматривает возможность покинуть команду после выхода на рынок свободных агентов.

Ранее также сообщалось, что в возвращении игрока заинтересован «Лос-Анджелес Лейкерс».

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