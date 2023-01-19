Болельщик «Лейкерс» выиграл $ 70 тыс., забросив с центра площадки

Сегодня, 19 января, во время матча Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз» (111:116) один из болельщиков выиграл приз в $ 70 тыс., забросив мяч с центра площадки.

Видео доступно на YouTube-канале House of Highlights. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету 32 очка, восемь подборов и девять результативных передач. Также в составе «озёрников» проявил себя Расселл Уэстбрук — 19 очков, семь подборов и пять передач. У «Сакраменто» наилучшую статистику продемонстрировал Де'Аарон Фокс — 31 очко, три подбора и шесть передач. Стоит отметить и Харрисона Барнса, который за 20 минут игрового времени успел записать себе в актив 20 очков, шесть подборов и две передачи.