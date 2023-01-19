«Босс». Дончич приехал на очередную игру НБА на шестиколёсном пикапе

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич приехал на матч с «Атлантой Хоукс» на шестиколёсном пикапе Apocalypse Hellfire.

«Босс, вот на чём сюда приезжаешь», — сказал оператор, снимавший видео.

Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:

Сама встреча закончилась победой гостей со счётом 130:122. Лучшая результативность в составе «Далласа» как раз у Дончича, на счету которого 30 очков, четыре подбора и восемь передач.

Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Деджонте Мюррей, который заработал 30 очков, сделал семь подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс форвард Джон Коллинз, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и три передачи.