«Босс». Дончич приехал на очередную игру НБА на шестиколёсном пикапе
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич приехал на матч с «Атлантой Хоукс» на шестиколёсном пикапе Apocalypse Hellfire.
«Босс, вот на чём сюда приезжаешь», — сказал оператор, снимавший видео.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
Сама встреча закончилась победой гостей со счётом 130:122. Лучшая результативность в составе «Далласа» как раз у Дончича, на счету которого 30 очков, четыре подбора и восемь передач.
Самым результативным в составе победителей стал американский защитник Деджонте Мюррей, который заработал 30 очков, сделал семь подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс форвард Джон Коллинз, который набрал 19 очков, сделал пять подборов и три передачи.
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