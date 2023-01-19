«Парма-Пари» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:75.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлор Онгвае, набравший 25 очков. 16 очков набрал Джастин Роберсон. 12 баллов на свой счёт записал Данила Походяев.
В составе «Енисея» 27 очков набрал Анджело Уорнер. По 10 баллов в активе Суприма Ханны и Евгения Белянкова.
«Парма-Пари» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, однако у «Самары», занимающей восьмую позицию, есть матч в запасе. «Енисей» по итогам первого этапа турнира занял десятое место. Обе команды продолжат выступление во второй группе во втором этапе турнира.
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