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«Парма-Пари» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ

«Парма-Пари» обыграла «Енисей» в Единой лиге ВТБ
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Пермская «Парма-Пари» одержала победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:75.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тайлор Онгвае, набравший 25 очков. 16 очков набрал Джастин Роберсон. 12 баллов на свой счёт записал Данила Походяев.

В составе «Енисея» 27 очков набрал Анджело Уорнер. По 10 баллов в активе Суприма Ханны и Евгения Белянкова.

«Парма-Пари» благодаря этой победе вышла на седьмое место в турнирной таблице первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, однако у «Самары», занимающей восьмую позицию, есть матч в запасе. «Енисей» по итогам первого этапа турнира занял десятое место. Обе команды продолжат выступление во второй группе во втором этапе турнира.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
19 января 2023, четверг. 17:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
88 : 75
Енисей
Красноярск, Россия
Парма-Пари: Онгвае - 12, Походяев - 12, Платунов - 7, Риз - 6, Роберсон - 5, Диме - 4, Джеймс - 3, Антипов, Будин, Куров, Перевалов, Попов
Енисей: Уорнер - 11, Ханна - 5, Белянков - 4, Балашов - 3, Викторов - 3, Бабушкин - 2, Томпсон - 2, Трушкин - 2, Герасимов, Загретдинов, Коулмен, Сонько
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