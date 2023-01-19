Президент «Црвены Звезды» назвал экс-игрока ЦСКА, которого никогда не возьмёт в команду

Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович прокомментировал недавние слова экс-разыгрывающего ЦСКА, ныне игрока «Монако» Майка Джеймса в адрес своего клуба. Джеймс не так давно задался вопросом, откуда у «Црвены Звезды» финансовые средства на приобретение сильных игроков, учитывая её непростое положение.
«Они тратят деньги в середине сезона, а потом не платят людям. Я просто в замешательстве, откуда у них берутся деньги и как они это делают. Я этого не понимаю», — говорил ранее Джеймс.
«Должен ли я как президент вступать в полемику с игроком? Майк Джеймс — хороший баскетболист, но мы бы никогда не взяли его к себе в команду. Мы продемонстрировали это на площадке, победив с разницей в 24 очка и поцелуем логотипа», — приводит слова Човича Basket News.
На прошлой неделе «Црвена Звезда» победила «Монако» со счётом 92:68.
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