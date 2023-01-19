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Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Енисеем»

Пашутин прокомментировал победу «Пармы-Пари» в матче с «Енисеем»
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Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Хочу поздравить команду за отношение к игре. Сегодня в первой половине матча и его заключительной четверти показали ту игру в защите, которую хотим видеть. Когда все играют синхронно, двигают мяч, контролируют подборы, перекрывают снайперов и показывают свою энергию и самоотдачу. В сегодняшнем матче самоотверженность у парней была на высоте. Это та командная игра, к которой мы идем. Всё впереди, наша задача — попасть в плей-офф с высшего места и бороться дальше», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:75.

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