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«Фенербахче» в овертайме победил «Монако» в матче Евролиги

«Фенербахче» в овертайме победил «Монако» в матче Евролиги
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Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал французский клуб «Монако». Встреча закончилась со счётом 79:77 (20:20, 19:27, 21:13, 24:24, ОТ 14:10) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Скотти Уилбекин. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач. У «Монако» лучшую результативность показал бывший игрок ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 23 очка, шесть подборов и шесть результативных передач.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 26 января и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Монако» в следующем туре дома встретится с «Миланом». Этот матч состоится также 26 января и начнётся в 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
98 : 94
ОТ
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Уилбекин - 21, Хэйс - 18, Гудурич - 17, Мотли - 17, Калатес - 10, Букер - 8, Адетокунбо - 4, Эдвардс - 3, Бирсен, Махмутоглу, Пьерр, Хазер
Монако: Джеймс - 23, Уаттара - 19, Диалло - 13, Мотеюнас - 11, Окобо - 9, Холл - 7, Блоссомгейм - 6, Браун - 6, Кутюр, Лойд, Макунду, Стразель
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