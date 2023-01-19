«Фенербахче» в овертайме победил «Монако» в матче Евролиги

Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле «Фенербахче» принимал французский клуб «Монако». Встреча закончилась со счётом 79:77 (20:20, 19:27, 21:13, 24:24, ОТ 14:10) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Скотти Уилбекин. Он набрал 21 очко, совершил три подбора и отдал пять передач. У «Монако» лучшую результативность показал бывший игрок ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 23 очка, шесть подборов и шесть результативных передач.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Фенербахче» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 26 января и начнётся в 22:00 по московскому времени. «Монако» в следующем туре дома встретится с «Миланом». Этот матч состоится также 26 января и начнётся в 21:00 мск.
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