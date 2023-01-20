«Барселона» на выезде обыграла «Басконию» в Евролиге

Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Фернандо Буэса» в Витории «Баскония» принимала «Барселону». Встреча закончилась со счётом 85:78 (28:28, 19:12, 17:23, 21:15) в пользу каталонского клуба.

Самым результативным игроком матча стал литовский форвард «Басконии» Тадас Седекерскис. Он набрал 16 очков. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал форвард Никола Миротич, в активе которого 15 очков.



В следующем туре соревнований «Барселона» вновь сыграет на выезде. Соперником каталонцев будет мадридский «Реал». Матч состоится 26 января и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет турецкий «Анадолу Эфес». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:30 мск.