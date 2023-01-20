«Барселона» на выезде обыграла «Басконию» в Евролиге
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Завершился матч 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Фернандо Буэса» в Витории «Баскония» принимала «Барселону». Встреча закончилась со счётом 85:78 (28:28, 19:12, 17:23, 21:15) в пользу каталонского клуба.
Самым результативным игроком матча стал литовский форвард «Басконии» Тадас Седекерскис. Он набрал 16 очков. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал форвард Никола Миротич, в активе которого 15 очков.
В следующем туре соревнований «Барселона» вновь сыграет на выезде. Соперником каталонцев будет мадридский «Реал». Матч состоится 26 января и начнётся в 22:45 мск. «Баскония» в следующем туре примет турецкий «Анадолу Эфес». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:30 мск.
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
19 января 2023, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 85
Барселона
Барселона, Испания
Баскония: Седекерскис - 16, Хоммс - 12, Гедрайтис - 11, Котсар - 10, Томпсон - 10, Ховард - 7, Маринкович - 6, Эноч - 6, Диес, Костелло, Куруц, Райэсте
Барселона: Миротич - 15, Йокубайтис - 13, Саторански - 11, Калинич - 9, Шанлы - 8, Да Силва - 7, Лапровиттола - 6, Хиггинс - 6, Ннаджи - 4, Абринес - 3, Тоби - 3, Курич
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