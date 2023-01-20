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34 очка и 19 подборов Тейтума принесли «Бостону» победу над «Голден Стэйт»

34 очка и 19 подборов Тейтума принесли «Бостону» победу над «Голден Стэйт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач. Также стоит отметить центрового из Доминиканской Республики Эла Хорфорда, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 118
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бостон Селтикс: Тейтум - 34, Хорфорд - 20, Смарт - 18, Браун - 16, Брогдон - 14, Уильямс - 14, Корнет - 2, Уильямс - 2, Уайт - 1, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Притчард, Хозер
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Пул - 24, Томпсон - 24, Уиггинс - 20, Грин - 11, Дивинченцо - 6, Луни - 2, Лэмб - 2, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Куминга, Муди, Роллинз, Уайзмен
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