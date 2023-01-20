34 очка и 19 подборов Тейтума принесли «Бостону» победу над «Голден Стэйт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач. Также стоит отметить центрового из Доминиканской Республики Эла Хорфорда, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего четыре передачи.