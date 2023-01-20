Результаты всех матчей НБА 20 января, турнирная таблица

20 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 108:126
«Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 121:118 ОТ
«Миннесота Тимбервулвз» – «Торонто Рэпторс» – 128:126
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 95:105
«Финикс Санз» – «Бруклин Нетс» – 117:112
Во втором матче самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач. Также стоит отметить центрового из Доминиканской Республики Эла Хорфорда, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего четыре передачи.
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