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Результаты всех матчей НБА 20 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 20 января, турнирная таблица
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20 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Детройт Пистонс» – «Чикаго Буллз» – 108:126
«Бостон Селтикс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 121:118 ОТ
«Миннесота Тимбервулвз» – «Торонто Рэпторс» – 128:126
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Филадельфия Сиксерс» – 95:105
«Финикс Санз» – «Бруклин Нетс» – 117:112

Во втором матче самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач. Также стоит отметить центрового из Доминиканской Республики Эла Хорфорда, который тоже записал на свой счёт дабл-дабл: 20 очков, десять подборов, но не отдал ни одной передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач. Также стоит отметить американского защитника Джордана Пула, который набрал 24 очка, шесть подборов и всего четыре передачи.

Турнирная таблица НБА
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