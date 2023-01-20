«Наверное, худшая игра МБА в сезоне». Гомельский — о поражении МБА в матче с «Пари НН»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу недавнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между МБА и «Нижним Новгородом» (55:88). Пользователь, в частности, поинтересовался о жёстких словах наставника МБА Василия Карасёва в адрес своих подопечных в перерыве матча.



«Тренер в пылу эмоций может позволить cебе крепкое словцо. Но тренеру Карасёву не за что было хвалить свою команду, даже отдельных игроков не за что было хвалить. Наверное, худшая игра МБА в сезоне.



Сыграть так грамотно в защите, отсекая игрока с мячом [разыгрывающего] от своей передней линии, способна далеко не всякая команда Единой лиги ВТБ. Кроме того, МБА уже демонстрировала в других играх умение менять акцент атаки, выбирать такие тактические схемы разбития прессинга, которые позволяют атаковать сходу. А процент реализации дальних и средних бросков по сезону у МБА достаточно высокий. А про обыгрыш один в один в составе МБА есть, как минимум, три игрока, которым только дай поиграть в изоляции», — написал Гомельский.

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