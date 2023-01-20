Митчелл Робинсон пропустит три недели после перенесённой операци
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Центровой «Нью-Йорк Никс» Митчелл Робинсон успешно перенёс операцию по поводу перелома большого пальца правой руки, информирует пресс-служба клуба. Сообщается, что 24-летний баскетболист пропустит как минимум три недели.
Робинсон получил повреждение во время вчерашнего матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (105:116). Центровой провёл на площадке девять минут, не отметившись набранными очками. В активе Митчелла также два подбора и два блок-шота.
В текущем сезоне американец принял участие в 38 играх, набирая в среднем 7,2 очка, 8,9 подбора и 1,8 блок-шота за 26,9 минуты на паркете. Предполагается, что игровое время центровых «Нью-Йорка» Айзеи Хартенштайна и Джерико Симса увеличится.
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