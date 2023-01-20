Эмбиид: забавно, когда старики размышляют об игре вблизи кольца

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поставил под сомнение тезис о том, игра в трёхсекундной зоне может приносить плоды в современной Национальной баскетбольной ассоциации.

«Забавно, когда старики размышляют об игре вблизи кольца, утверждая, что нам нужно проводить время в «краске». Сейчас вряд ли победишь, если будешь играть в такой манере. Мы не живём в 80-х или 90-х, где это было особенно актуально. Полагаю, у таких людей вообще нет баскетбольного IQ», – цитирует Эмбиида обозреватель The Athletic Рич Хоффман.

В текущем сезоне камерунский баскетболист принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 33,6 очка, 9,8 подбора и 4,2 передачи при проценте реализации бросков с игры 53,7%, где 35,2% – трёхочковые.