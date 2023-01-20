Кайл Лоури может сохранить своё место в «Майами»

Руководство «Майами Хит» вряд ли рассмотрит вариант с обменом разыгрывающего Кайла Лоури перед дедлайном на обмены в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает Miami Herald.



В текущем сезоне 36-летний ветеран заработает $ 28,3 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 29,6 млн). Возраст баскетболиста и средняя годовая зарплата – основные причины, по которой флоридский клуб не сможет найти покупателя.



В текущем сезоне Лоури принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, делая 5,6 передачи и 4,5 подбора при проценте реализации бросков с игры 40,1%, где 33,6% – трёхочковые. «Майами» занимает в Восточной конференции шестое место с 25 победами при 21 поражении.