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Карри выразил желание сыграть за сборную США на Олимпийских играх — 2024

Карри выразил желание сыграть за сборную США на Олимпийских играх — 2024
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил о желании сыграть на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году.

«Мне было бы очень интересно выступить на Олимпиаде в 2024 году. Особенно с учётом того, что тренером сборной США сейчас является Стив Керр. Я уже участвовал в двух чемпионатах мира, но все те, кто играл и там, и на Олимпиаде, говорят, что эти турниры очень сильно отличаются и по атмосфере, и по настроению, и по адреналину.

Не могу гарантировать, что точно сыграю там, потому что никто не знает, что нас ждёт в будущем, но да, я бы с удовольствием получил такой опыт», — рассказал 34-летний баскетболист в подкасте журналиста Марка Стейна.

Стефен Карри дважды становился чемпионом мира (2010, 2014) в составе сборной США.

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