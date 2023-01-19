Стефен Карри высказался о самых сложных моментах в карьере

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о самых сложных моментах в карьере. По словам Карри, такие моменты связаны с периодами, когда он не имеет возможности тренироваться из-за травм.
«Травмы не дают возможности выходить на площадку. В итоге начинаешь сомневаться во всём, что было вложено в развитие. В таких случаях возникают мысли: «А буду ли я достаточно здоров, чтобы просто быть в состоянии встать двумя ногами на пол и предоставить себе возможность быть тем игроком, каким хочу быть?» Да, в такие моменты случаются много мрачных дней», — сказал Карри на канале ESPN в YouTube.
Стефен — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт».
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