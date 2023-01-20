ЦСКА обыграл «Зенит» и добыл 22-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 100:80.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 16 передач. 27 очков в составе армейцев набрал Каспер Уэйр. 17 баллов на счету Деяна Давидоваца.
В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Томаса Эртеля.
Московский ЦСКА по итогам первого этапа регулярного сезона не потерпел ни одного поражения и с 22 победами стал первым в турнирной таблице. «Зенит» с 16 победами и шестью поражениями по итогам первого этапа чемпионата стал третьим.
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