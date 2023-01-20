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ЦСКА обыграл «Зенит» и добыл 22-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Зенит» и добыл 22-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 100:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 16 передач. 27 очков в составе армейцев набрал Каспер Уэйр. 17 баллов на счету Деяна Давидоваца.

В составе «Зенита» 20 очков набрал Калеб Хомсли. Дабл-дабл из 17 очков и 10 передач на счету Томаса Эртеля.

Московский ЦСКА по итогам первого этапа регулярного сезона не потерпел ни одного поражения и с 22 победами стал первым в турнирной таблице. «Зенит» с 16 победами и шестью поражениями по итогам первого этапа чемпионата стал третьим.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
20 января 2023, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
100 : 80
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Уэйр - 27, Швед - 24, Давидовац - 18, Милутинов - 10, Жан-Шарль - 6, Комолов - 6, Курбанов - 3, Астапкович - 2, Мур - 2, Ухов - 2, Десятников, Руженцев
Зенит: Хомсли - 20, Эртель - 17, Карасёв - 11, Уимбуш - 11, Соломон - 7, Томпкинс - 6, Клименко - 4, Зубков - 2, Торопов - 2, Вольхин, Вяльцев, Фридзон
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