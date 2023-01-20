«Анадолу Эфес» уступил «Баварии» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:81.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. По 14 баллов на счету Кассиуса Уинстона и Огастина Рабита.
В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Василие Мицич. 13 очков на счету Элайджи Брайанта.
В следующем туре «Бавария» сыграет на домашнем паркете с «Виртусом». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:45 мск. «Анадолу Эфес» в 21-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 27 января, начало запланировано на 22:30 мск.
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