«Анадолу Эфес» уступил «Баварии» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:81.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. По 14 баллов на счету Кассиуса Уинстона и Огастина Рабита.



В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Василие Мицич. 13 очков на счету Элайджи Брайанта.



В следующем туре «Бавария» сыграет на домашнем паркете с «Виртусом». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:45 мск. «Анадолу Эфес» в 21-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 27 января, начало запланировано на 22:30 мск.