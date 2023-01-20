Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Анадолу Эфес» уступил «Баварии» в Евролиге

«Анадолу Эфес» уступил «Баварии» в Евролиге
Комментарии

Турецкий «Анадолу Эфес» потерпел поражение в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой гостей паркета со счётом 89:81.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Отелло Хантер, набравший 18 очков. По 14 баллов на счету Кассиуса Уинстона и Огастина Рабита.

В составе «Анадолу Эфес» 15 очков набрал Василие Мицич. 13 очков на счету Элайджи Брайанта.

В следующем туре «Бавария» сыграет на домашнем паркете с «Виртусом». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:45 мск. «Анадолу Эфес» в 21-м туре регулярного чемпионата встретится с «Басконией». Матч пройдёт в Испании 27 января, начало запланировано на 22:30 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
81 : 89
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Мицич - 15, Брайант - 13, Пляйсс - 11, Бьёбуа - 8, Ларкин - 8, М'Байе - 8, Жижич - 6, Синглтон - 6, Клайберн - 4, Данстон - 2, Арна, Тунджер
Бавария: Хантер - 18, Рабит - 14, Уинстон - 14, Гиффей - 11, Ярамаз - 10, Уэйлер-Бэбб - 7, Гиллеспи - 5, Бонга - 4, Уолден - 4, Харрис - 2, Вимберг, Ципсер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023