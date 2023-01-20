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«Реал» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге

«Реал» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге
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Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Уолкап, набравший 18 очков. 15 баллов на счету Александара Везенкова. 11 очков набрал Костас Слукас.

В составе «Реала» по 12 очков набрали Уолтер Тавареш и Джанан Муса. Девять баллов на счету Марио Хезоньи.

В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на домашнем паркете с «Маккаби». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:00 мск. «Реал» в 21-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Мадриде 26 января, начало запланировано на 22:45 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
20 января 2023, пятница. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
73 : 60
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпиакос: Уолкап - 18, Везенков - 15, Слукас - 11, Маккиссик - 8, Блэк - 5, Папаниколау - 5, Фалль - 4, Канаан - 3, Боломбой - 2, Ларенцакис - 2, Лунцис, Питерс
Реал Мадрид: Муса - 12, Тавареш - 12, Хезонья - 9, Льюль - 6, Ябуселе - 6, Дек - 4, Пуарье - 4, Козёр - 3, Корнели - 2, Ханга - 2, Ндиайе, Фернандес
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