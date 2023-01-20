«Реал» уступил «Олимпиакосу» в Евролиге

Мадридский «Реал» потерпел поражение в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом». Встреча прошла в Пирее (Греция) на стадионе «Пис энд Френдшип Стадиум» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 73:60.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Томас Уолкап, набравший 18 очков. 15 баллов на счету Александара Везенкова. 11 очков набрал Костас Слукас.
В составе «Реала» по 12 очков набрали Уолтер Тавареш и Джанан Муса. Девять баллов на счету Марио Хезоньи.
В следующем туре «Олимпиакос» сыграет на домашнем паркете с «Маккаби». Встреча состоится 27 января и начнётся в 22:00 мск. «Реал» в 21-м туре регулярного чемпионата встретится с «Барселоной». Матч пройдёт в Мадриде 26 января, начало запланировано на 22:45 мск.
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