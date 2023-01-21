Результаты всех матчей НБА 21 января, турнирная таблица

21 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Орландо Мэджик» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 123:110.

«Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» – 139:124.

«Кливленд Кавальерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 114:120.

«Даллас Маверикс» – «Майами Хит» – 115:90.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 126:131.

«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 134:111.

«Юта Джаз» – «Бруклин Нетс» – 106:117.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:121.

«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 118:113.

В самом результативном матче дня «Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» форвард гостей Джулиус Рэндл набрал 32 очка.