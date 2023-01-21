Результаты всех матчей НБА 21 января, турнирная таблица
Поделиться
21 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Орландо Мэджик» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 123:110.
«Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» – 139:124.
«Кливленд Кавальерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 114:120.
«Даллас Маверикс» – «Майами Хит» – 115:90.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 126:131.
«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 134:111.
«Юта Джаз» – «Бруклин Нетс» – 106:117.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:121.
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 118:113.
В самом результативном матче дня «Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» форвард гостей Джулиус Рэндл набрал 32 очка.
Комментарии
- 21 января 2023
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27
-
18:49
-
18:22
-
17:45
-
17:30
-
16:30
-
15:02
-
14:31
-
14:09
-
13:25
-
12:59
-
12:51
Партнерский контент