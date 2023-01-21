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Результаты всех матчей НБА 21 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 21 января, турнирная таблица
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21 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно девять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Орландо Мэджик» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 123:110.
«Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» – 139:124.
«Кливленд Кавальерс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 114:120.
«Даллас Маверикс» – «Майами Хит» – 115:90.
«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 126:131.
«Денвер Наггетс» – «Индиана Пэйсерс» – 134:111.
«Юта Джаз» – «Бруклин Нетс» – 106:117.
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Мемфис Гриззлиз» – 122:121.
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 118:113.

В самом результативном матче дня «Атланта Хоукс» – «Нью-Йорк Никс» форвард гостей Джулиус Рэндл набрал 32 очка.

Турнирная таблица НБА
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