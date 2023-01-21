Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

29 очков Уэстбрука и 23 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

29 очков Уэстбрука и 23 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»
Комментарии

Сегодня, 21 января, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Мемфис Гриззлиз». Счёт встречи 122:121 в пользу хозяев.

Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал разыгрывающий Расселл Уэстбрук — 29 очков, пять подборов и шесть передач. Стоит отметить и лидера команды — Леброна Джеймса. Американский форвард записал на свой счёт 23 очка, девять подборов и шесть передач. В составе «Мемфиса» отметился Джа Морант — 22 очка, три подбора, а также восемь передач. Хорошую статистику продемонстрировал Брэндон Кларк, на счету которого 20 очков, а также 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2023, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
122 : 121
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 29, Джеймс - 23, Шрёдер - 19, Браун - 11, Нанн - 11, Беверли - 10, Брайант - 8, Габриэль - 5, Кристи - 3, Тоскано-Андерсон - 3, Джонс, Дэвис, Пиппен Мл., Ривз, Суидер, Уокер
Мемфис Гриззлиз: Морант - 22, Джонс - 20, Кларк - 20, Адамс - 16, Бейн - 16, Джексон - 12, Брукс - 9, Альдама - 4, Уильямс - 2, Грин, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Родди, Тиллман, Уильямс Мл., Чендлер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023