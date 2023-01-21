29 очков Уэстбрука и 23 очка Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

Сегодня, 21 января, в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» встречался с «Мемфис Гриззлиз». Счёт встречи 122:121 в пользу хозяев.

Наилучшую результативность в составе «озёрников» продемонстрировал разыгрывающий Расселл Уэстбрук — 29 очков, пять подборов и шесть передач. Стоит отметить и лидера команды — Леброна Джеймса. Американский форвард записал на свой счёт 23 очка, девять подборов и шесть передач. В составе «Мемфиса» отметился Джа Морант — 22 очка, три подбора, а также восемь передач. Хорошую статистику продемонстрировал Брэндон Кларк, на счету которого 20 очков, а также 10 подборов.