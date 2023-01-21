«Кайри устроил шоу». Кендрик Перкинс — о выступлении Ирвинга против «Юты»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в матче регулярного сезона с «Ютой Джаз» (117:106).
«Лечу сейчас на самолёте и вижу, как Кайри устроил шоу в Солт-Лейк-Сити. Наконец-то он привёл к победе свою команду без Кевина Дюранта! Мои поздравления», – написал Перкинс в соцсетях.
30-летний баскетболист против «Юты» отметился 48 набранными очками – это самый результативный матч для защитника в текущем сезоне. Ирвинг набирает в среднем 26,4 очка, 5,1 подбора и 4,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 48,3%, где 36,2% – трёхочковые.
«Нетс» занимают четвёртое место в Восточной конференции с 28 победами при 17 поражениях.
- 21 января 2023
-
16:30
-
15:28
-
15:14
-
14:00
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:57
-
11:35
-
11:01
-
10:48
-
10:06
-
09:20
-
09:17
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:57
-
06:04
-
00:47
-
00:28
- 20 января 2023
-
23:53
-
23:40
-
22:22
-
22:21
-
22:11
-
22:06
-
22:03
-
22:01
-
21:41
-
21:26
-
20:37
-
20:28
-
19:53
-
19:27