«Кайри устроил шоу». Кендрик Перкинс — о выступлении Ирвинга против «Юты»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга в матче регулярного сезона с «Ютой Джаз» (117:106).

«Лечу сейчас на самолёте и вижу, как Кайри устроил шоу в Солт-Лейк-Сити. Наконец-то он привёл к победе свою команду без Кевина Дюранта! Мои поздравления», – написал Перкинс в соцсетях.

30-летний баскетболист против «Юты» отметился 48 набранными очками – это самый результативный матч для защитника в текущем сезоне. Ирвинг набирает в среднем 26,4 очка, 5,1 подбора и 4,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 48,3%, где 36,2% – трёхочковые.

«Нетс» занимают четвёртое место в Восточной конференции с 28 победами при 17 поражениях.