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Ирвинг прокомментировал своё 48-очковое выступление против «Юты»

Ирвинг прокомментировал своё 48-очковое выступление против «Юты»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг в выездном матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (117:106) отметился 48 набранными очками. Баскетболист прокомментировал своё выступление после встречи.

«Важную роль играют заключительные четверти. Были мысли о том, как мы начали сегодняшнюю игру – это очень важно. После матча я почувствовал, что мы растём как команда.

Мои партнёры понимали, что лучше всего сделать так, чтобы мяч оказался в моих руках. Это принесло свои плоды», – цитирует Ирвинга ESPN.

Кайри также записал на свой счёт 11 подборов, шесть передач и четыре перехвата за 39 минут, проведённых на площадке. «Нетс» занимают четвёртое место в Восточной конференции с 28 победами при 17 поражениях.

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