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«Это конец». Мессина высказался о четвёртом поражении «Олимпии» подряд

«Это конец». Мессина высказался о четвёртом поражении «Олимпии» подряд
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Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина прокомментировал четвёртое поражение команды подряд в регулярном чемпионате Евролиги.

«Это конец. Сейчас будет очень сложно изменить ситуацию, стоит это признать. Трансферный рынок? Нужно оставить этот вопрос в покое. Вопрос закрыт», — приводит слова Этторе Мессины BasketNews.

Напомним, накануне французский АСВЕЛ обыграл итальянскую «Олимпию». Встреча прошла в Милане и завершилась победой гостей со счётом 79:73. В составе победителей отличился Брэндон Дэвис, набравший 26 очков. В составе хозяев паркета 17 баллов набрал Джона Мэтьюс.

«Милан» с шестью победами и 14 поражениями замыкает турнирную таблицу Евролиги. Лидирует в регулярном чемпионате греческий «Олимпиакос».

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