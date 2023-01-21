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Джален Роуз: Бен Симмонс ворует деньги у «Бруклина»

Джален Роуз: Бен Симмонс ворует деньги у «Бруклина»
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.

«Бен Симмонс, по сути, ворует деньги у «Бруклина», в лыжной маске и перчатках. В этом сезоне у него 119 фолов и 113 попаданий с игры. Только два из них не из трёхсекундной зоны. Он реализует лишь 43 процента бросков с линии штрафных. И этого парня они выменяли на Джеймса Хардена», — приводит слова Джалена Роуза ESPN.

В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,5 очка, совершает 6,7 подбора, отдаёт 6,2 результативной передачи.

На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 28 побед при 17 поражениях.

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