Джален Роуз: Бен Симмонс ворует деньги у «Бруклина»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.



«Бен Симмонс, по сути, ворует деньги у «Бруклина», в лыжной маске и перчатках. В этом сезоне у него 119 фолов и 113 попаданий с игры. Только два из них не из трёхсекундной зоны. Он реализует лишь 43 процента бросков с линии штрафных. И этого парня они выменяли на Джеймса Хардена», — приводит слова Джалена Роуза ESPN.



В этом сезоне Симмонс пропускал часть матчей из-за травмы. В среднем за игру он набирает 7,5 очка, совершает 6,7 подбора, отдаёт 6,2 результативной передачи.



На данный момент «Бруклин» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, имея в своём активе 28 побед при 17 поражениях.