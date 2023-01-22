Орри не верит, что Абдул-Джаббар будет рад, когда Леброн Джеймс побьёт его рекорд

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри считает, что Карим Абдул-Джаббар не захочет присутствовать на матче, когда Леброн Джеймс побьёт его рекорд по набранным очкам.



«Говорят, что рекорды существуют для того, чтобы их превосходить. Но это бред. Никто не хочет, чтобы его рекорд побили. Все хотят быть на первом месте. Так что если кто-то собирается побить мой рекорд, думаете, я буду сидеть на этой чёртовой трибуне, смотреть, как он побьёт мой рекорд, и злиться? Конечно же, нет», — сказал Орри в эфире подкаста Big Shot Bob Podcast.



На счету Леброна Джеймса 38 107 очков, что на 260 меньше, чем у Абдул-Джаббара, который набрал в НБА 38 367 очков.



Летом прошлого года в межсезонье Леброн подписал новый контракт с «Лейкерс». Сообщалось, что форвард будет получать по нему $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.



«Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне после 46 матчей регулярного чемпионата располагается на 13-м месте в Западной конференции.