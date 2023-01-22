«Бостон» обыграл «Торонто», Сиакаму не хватило одного подбора до трипл-дабла
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Матч прошёл в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 106:104.
Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 27 очков.
В составе «Торино» лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 передач. Отметим, до трипл-дабла камерунцу не хватило одного подбора. Также дабл-дабл оформил Прешес Ачиува (17 очков и 11 подборов).
В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Орландо Мэджик». Матчи пройдут 23 и 24 января соответственно.
НБА - регулярный чемпионат
22 января 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 29, Трент-мл. - 22, Ачиува - 17, Ануноби - 12, Барнс - 10, Янг - 8, Буше - 6, Берч, Бэнтон, Ванвлит, Даутин, Колоко, Портер, Уискэмп, Флинн, Харпер Мл., Эрнангомес
Бостон Селтикс: Браун - 27, Уильямс - 25, Брогдон - 23, Притчард - 12, Уайт - 8, Хорфорд - 5, Корнет - 2, Смарт - 2, Уильямс - 2, Галлинари, Гриффин, Джексон, Дэвисон, Кабенгеле, Тейтум, Хозер
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