«Бостон» обыграл «Торонто», Сиакаму не хватило одного подбора до трипл-дабла

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Бостон Селтикс». Матч прошёл в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 106:104.

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 27 очков.

В составе «Торино» лучшей результативностью отличился Паскаль Сиакам, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 10 передач. Отметим, до трипл-дабла камерунцу не хватило одного подбора. Также дабл-дабл оформил Прешес Ачиува (17 очков и 11 подборов).

В следующем матче «Торонто» встретится с «Нью-Йорк Никс», а «Бостон», в свою очередь, сыграет с «Орландо Мэджик». Матчи пройдут 23 и 24 января соответственно.