Леброн Джеймс прокомментировал победу «Лейкерс» после отставания в 25 очков

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победу, которая одержала его команда в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 121:112. К большому перерыву «Лейкерс» уступали 25 очков.
«Я думаю, в такой ситуации есть только один или два пути: можно либо принять это и опустить руки, чтобы начать подготовку к следующему матчу, либо продолжать сражаться и посмотреть, что случится в третьей четверти. Но наша команда не станет выбирать первый вариант», – приводит слова Джеймса ESPN US.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции (22 победы, 25 поражений). Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (33 победы, 14 поражений). В следующем туре «озёрники» сыграют с «Лос-Анджелес Клипперс». Матч состоится 25 января.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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