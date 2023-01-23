Владимир Гомельский высказался о том, что игроки НБА могут намеренно пропускать матчи

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу намеренного пропуска отдельных матчей лидерами команд НБА.



«Болельщики клубов, в которых ведущим игрокам дают отдых на одну-две игры, конечно, расстраиваются. Но понимание того, что дистанцию в 82 игры не пройти без краткосрочных «отпусков», уже пришло. Да и лига давно перестала штрафовать клубы за такие решения», — написал Гомельский.



В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер Наггетс» (33 победы, 14 поражений). На Востоке лидирует «Бостон Селтикс» (35 побед, 12 поражений).

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