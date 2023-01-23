Кайри Ирвинг высказался о первом номере «Бруклина» при отсутствии Дюранта
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался о победе, которую одержала его команда в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:116). Ирвинг признался, что главное для него – успехи команды, а не лидерские качества отдельно взятой личности. Встречу, напомним, пропускал один из лидеров «Бруклина» Кевин Дюрант.
«А я уже говорил, что оказывал на себя большое давление, чтобы быть первым номером, ну или вторым, или просто главным. На самом деле первый, второй, третий – для меня это, чёрт возьми, не имеет значения. Главное – чтобы команда побеждала», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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