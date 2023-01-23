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Джонатан Айзек сыграет с «Бостоном». Баскетболист не играл с 2020 года

Джонатан Айзек сыграет с «Бостоном». Баскетболист не играл с 2020 года
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Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Джонатан Айзек примет участие в завтрашнем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

25-летний американский баскетболист не принимал участия в официальных играх из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

Айзек был выбран под общим шестым номером на драфте-2017. За карьеру он отыграл 136 матчей, набирая в среднем 9,3 очка, 5,4 подбора и 1,5 блок-шота за 25,8 минуты на площадке.

«Орландо Мэджик» в текущем сезоне занимает 13-е место в Восточной конференции при 17 победах и 29 поражениях. Флоридский клуб входит в десятку худших команд по защитному рейтингу – 115,3 – 23-е место.

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