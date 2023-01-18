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«Финикс» и «Орландо» поборются за Ванвлита летом

«Финикс» и «Орландо» поборются за Ванвлита летом
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«Финикс Санз» и «Орландо Мэджик» рассматривают возможность подписать в межсезонье разыгрывающего «Торонто Рэпторс» Фреда Ванвлита, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По информации источника, «Мэджик» могут предложить 28-летнему баскетболисту $ 30 млн в год, а «Санз» планирует подписать Ванвлита через «сайн-энд-трейд».

Ранее сообщалось, что Ванвлит летом отклонил предложение «Торонто» более чем на $ 114 млн за четыре года. Кроме того, у Фреда, который летом станет свободным агентом, есть опция игрока на $ 22,8 млн.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Ванвлит принял участие в 36 матчах, в которых в среднем за игру набирал 18,2 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,3 результативной передачи.

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