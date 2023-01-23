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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Джеймс в течение прошлой недели отыграл четыре матча, где набирал в среднем 35 очков, девять подборов и семь передач. «Озёрники» за этот период одержали три победы и потерпели одно поражение.

Холидэй, в свою очередь, отметился 33,3 очка, 9,3 передачи и 4,7 подбора в среднем. «Олени» одержали победы в двух встречах и проиграли один раз.

«Лейкерс» занимают 12-е место в Западной конференции с 22 победами и 25 поражениями. «Бакс» располагаются на третьей строчке c 29 победами при 17 поражениях.

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