«Милуоки» одолел «Детройт» в результативном матче благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 150:130.



Самым результативным игроком у «Детройта» стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 33 очка, три подбора, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить американского центрового Джейлена Дюрена, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и четыре передачи. Также отметим 11-го номера американца Брука Лопеса, который набрал 21 очко, сделал четыре подбора и одну передачу.