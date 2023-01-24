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«Милуоки» одолел «Детройт» в результативном матче благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо

«Милуоки» одолел «Детройт» в результативном матче благодаря дабл-даблу Янниса Адетокунбо
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 150:130.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал хорватский форвард Боян Богданович, набравший 33 очка, три подбора, но не отдал ни одной передачи. Также стоит отметить американского центрового Джейлена Дюрена, который заработал дабл-дабл: 23 очка, 15 подборов и одна передача. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 29 очков, 12 подборов и четыре передачи. Также отметим 11-го номера американца Брука Лопеса, который набрал 21 очко, сделал четыре подбора и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
24 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
130 : 150
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс: Богданович - 33, Дюрен - 23, Бей - 21, Айви - 12, Диалло - 11, Ливерс - 9, Джозеф - 5, Нокс - 5, Бёркс - 4, Макгрудер - 4, Ноэль - 3, Багли III, Бейхайм, Каннингем, Роден, Стюарт, Хейз
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лопес - 21, Картер - 18, Портис - 18, Холидэй - 16, Аллен - 9, Миддлтон - 8, Боучэмп - 7, Инглс - 6, Коннотон - 6, Мэттьюз - 6, Нвора - 4, Адетокунбо - 2, Грин, Ибака, Мамукелашвили, Хилл
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