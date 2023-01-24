Результаты всех матчей НБА 24 января, турнирная таблица

24 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно семь матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» – 133:100

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 147:127

«Юта Джаз» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:102

«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 111:100

«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 119:114

«Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» – 113:98

«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» – 130:150.



В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер Наггетс». Команда одержала 33 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Бостон» (35 побед – 13 поражений).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?