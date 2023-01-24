Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 24 января, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 24 января, турнирная таблица
Комментарии

24 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно семь матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Сакраменто Кингз» – «Мемфис Гриззлиз» – 133:100
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 147:127
«Юта Джаз» – «Шарлотт Хорнетс» – 120:102
«Чикаго Буллз» – «Атланта Хоукс» – 111:100
«Хьюстон Рокетс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 119:114
«Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» – 113:98
«Детройт Пистонс» – «Милуоки Бакс» – 130:150.

В настоящий момент турнирную таблицу НБА Западной конференции возглавляет «Денвер Наггетс». Команда одержала 33 победы и потерпела 14 поражений. В Восточной конференции первое место сейчас занимает «Бостон» (35 побед – 13 поражений).

Турнирная таблица НБА

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023