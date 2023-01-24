Демар Дерозан провёл тысячный матч в НБА. Видео

Для лёгкого форварда, одного из лидеров «Чикаго Буллз» Демара Дерозана сегодняшний матч с «Атлантой Хоукс» (111:100) стыл тысячным за 13-летнюю карьеру игрока.
Болельщики «Буллз» в концовке второй четверти устроили овации Дерозану, который завершил встречу с 26 очками, шестью передачами, тремя перехватами и одним подбором.
Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 43 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, пять подборов и 4,9 передачи при реализации бросков 50,6, где 27,4% – трёхочковые.
«Чикаго Буллз» занимает 10-е место в Восточной конференции с 22 победами при 24 поражениях. Следующую игру «быки» проведут с «Индианой Пэйсерс» на выезде 25 января (3:00 мск).
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