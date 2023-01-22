«Не воспринимаю как должное». Дерозан — о своём тысячном матче в НБА

Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан близок к отметке в 1000 проведённых матчей в Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. 33-летний игрок поделился впечатлениями от будущего юбилея.
«Никогда не воспринимал подобные события как должное. Единственное, что могу отметить, – это тот факт, что по ходу карьеры ты постоянно встречаешься с большим количеством игроков.
А затем они внезапно исчезают. Как бы я ни любил эту игру, в один момент баскетбол может уйти из вашей жизни», – цитирует американца NBC Sports Chicago.
В текущем сезоне Дерозан принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 26,1 очка, делая 5,1 подбора и 4,9 передачи при проценте реализации бросков с игры 50,6%, где 26,7% – трёхочковые.
Следующий матч «Чикаго» проведёт с «Атлантой Хоукс» 24 января (4:00 мск).
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