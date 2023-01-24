Гарнетт поставил в пример опыт Дока Риверса, обращаясь к игрокам «Бостона»

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал о процессах, с которыми столкнутся «кельты» в текущем сезоне.
«Давайте вспомним, что говорил нам Док Риверс, который возглавлял «Селтикс» одно время и стал чемпионом. Он говорил, чтобы этот постепенный процесс становления чемпионом не надоедал ни в коем случае.
У нынешних «кельтов» лучшее соотношение побед и поражений в лиге. Они могут про себя думать: «Нет времени ждать! Нужен срочно плей-офф». Или что-то вроде того.
Нет. Этот процесс как раз и заключается в том, чтобы пройти все эти этапы, включая «регулярку». После «регулярки» идёт сразу плей-офф, где следующая цель – чемпионство», – заявил Гарнетт во время своего подкаста KG Certified.
Напомним, что «Селтикс» в прошлом розыгрыше плей-офф вышли в финальную серию НБА, где уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.
- 24 января 2023
-
19:47
-
19:25
-
19:17
-
18:59
-
18:38
-
18:12
-
17:55
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:15
-
15:19
-
14:35
-
13:15
-
12:43
-
12:33
-
11:45
-
11:30
-
11:09
-
10:32
-
10:19
-
09:27
-
09:13
-
05:52
-
00:38
-
00:20
- 23 января 2023
-
23:59
-
23:43
-
23:28
-
22:57
-
22:37
-
22:11
-
21:52
-
20:57
-
20:48