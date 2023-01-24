Гарнетт поставил в пример опыт Дока Риверса, обращаясь к игрокам «Бостона»

Член Зала славы и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал о процессах, с которыми столкнутся «кельты» в текущем сезоне.

«Давайте вспомним, что говорил нам Док Риверс, который возглавлял «Селтикс» одно время и стал чемпионом. Он говорил, чтобы этот постепенный процесс становления чемпионом не надоедал ни в коем случае.

У нынешних «кельтов» лучшее соотношение побед и поражений в лиге. Они могут про себя думать: «Нет времени ждать! Нужен срочно плей-офф». Или что-то вроде того.

Нет. Этот процесс как раз и заключается в том, чтобы пройти все эти этапы, включая «регулярку». После «регулярки» идёт сразу плей-офф, где следующая цель – чемпионство», – заявил Гарнетт во время своего подкаста KG Certified.

Напомним, что «Селтикс» в прошлом розыгрыше плей-офф вышли в финальную серию НБА, где уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2.