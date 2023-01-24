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Звезде «Бостона» летом может потребоваться операция

Звезде «Бостона» летом может потребоваться операция
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Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум следующим летом может перенести операцию на левом запястье. Об этом американский баскетболист заявил во время интервью после тренировочной сессии.

«Возможно, операция потребуется, но я не буду утверждать это с уверенностью. Точно решим после окончания сезона», – заявил 24-летний форвард.

Тейтум испытывает проблемы с запястьем с плей-офф прошлого года – во время майской серии второго раунда с «Милуоки Бакс» (4-3) игрок получил травму.

В текущем сезоне Джейсон принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 31 очко, 8,4 подбора и 4,4 передачи за 37,1 минуты на площадке.

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 35 победами при 13 поражениях. Следующую игру «кельты» проведут с «Майами Хит» на выезде 25 января (3:30 мск).

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