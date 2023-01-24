Звезде «Бостона» летом может потребоваться операция

Звёздный форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум следующим летом может перенести операцию на левом запястье. Об этом американский баскетболист заявил во время интервью после тренировочной сессии.

«Возможно, операция потребуется, но я не буду утверждать это с уверенностью. Точно решим после окончания сезона», – заявил 24-летний форвард.

Тейтум испытывает проблемы с запястьем с плей-офф прошлого года – во время майской серии второго раунда с «Милуоки Бакс» (4-3) игрок получил травму.

В текущем сезоне Джейсон принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 31 очко, 8,4 подбора и 4,4 передачи за 37,1 минуты на площадке.

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 35 победами при 13 поражениях. Следующую игру «кельты» проведут с «Майами Хит» на выезде 25 января (3:30 мск).