Дабл-дабл Апича помог «Нижнему Новгороду» обыграть УНИКС в первом матче 1/4 Кубка России

«Пари Нижний Новгород» из одноимённого города обыграл казанский УНИКС в первом матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:72.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джермейн Лав, набравший 21 очко. 14 очков на счету Дмитрия Хвостова. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Драган Апич. Ещё 12 баллов на счету Максима Салаша.
В составе казанского клуба по 17 очков набрали Дэрил Мэйкон и Георгий Жбанов. 12 очков на свой счёт записал Вячеслав Зайцев, ещё 10 баллов на счету Луи Лабери.
Ответный матч 1/4 финала пройдёт в Казани 10 февраля.
Напомним, в других встречах 1/4 финала сыграют следующие пары: «Темп-СУМЗ-УГМК» — МБА, «Уралмаш» — «Зенит» и «Химки» — «Руна».
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